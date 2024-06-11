У поліції відреагували на конфлікт між співробітниками одеського ТЦК та медиків швидкої

В управлінні Нацполіції на Одещині прокоментували сьогоднішній інцидент у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Київського району Одеси, де стався конфлікт між співробітниками ТЦК та працівниками швидкої допомоги.
Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, бригада швидкої допомоги приїхала на виклик до ТЦК Київського району Одеси, щоб надати допомогу побитому чоловікові. Але, як розповіли медики, співробітники ТЦК, не тільки не дали їм госпіталізувати потерпілого, а й спробували мобілізувати бригаду медиків та водія швидкої.
Місцеві Телеграм-канали також повідомляли про масову бійку, яка розпочалася, коли до будівлі ТЦК приїхали на знак протесту кілька «швидких».
При цьому в Одеському обласному ТЦК заявили, що проводяться «нагальні заходи щодо встановлення детальних обставин подій».
За попередньою інформацією правоохоронців, інцидент стався сьогодні приблизно о 13:00 у Київському районі Одеси між працівниками швидкої медичної допомоги та районного ТЦК та СП.
«Поліцейські встановили та опитали свідків та очевидців. Деяких учасників інциденту запросили до відділення поліції, де з ними працюють правоохоронці», – повідомили у поліції.
Також повідомляється, що за фактом конфлікту Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за статтею «хуліганство».
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