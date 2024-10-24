«Всіх скорботних Радість»: церковне свято та прикмети 24 жовтня

Цього дня, 24 жовтня 2024 року, православна церква відзначає за новим церковним календарем (6 листопада за старим) день пам’яті мученика Арефи та з ним 4299 мучеників, а також святкують пам’ять ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість». Про традиції та прикмети дня, а також яке церковне свято сьогодні відзначають у церкві за старим стилем – у матеріалі «Одеського життя».
Кого згадує церква сьогодні
Арефа жив у VI столітті та був правителем міста Неграна у Гравії. Мешканці цього міста були християнами. Але аравійський цар Дунаан був юдеєм і за його наказом було наказано винищити послідовників Христа.
Військо Дунаана підійшло до міста, але не змогло його взяти штурмом, і тоді цар вирішив обдурити мешканців, пообіцявши їх обкласти податками та не вимагати переходу до юдейства. Жителі міста відчинили ворота і пошкодували про це: кліриків Церкви (427 осіб) спалили на багатті, а правителя Арефу та інших старійшин кинули до в’язниці. Проповідники царя ходили містом, намагаючись обернути християн на юдейство, але безуспішно. Мученицьку смерть за Христа прийняли понад 4 тис. мешканців міста.
***
Цього дня церква відзначає день ікони «Всіх скорботних Радість», яка шанується як чудотворна.
Ікона Пресвятої Богородиці «Всіх скорботних Радість» відома великою кількістю чудес. Вона прославилася 1688 року. Стався один випадок: сестра патріарха Йоакима Євфимія, яка жила в Москві, страждала на невиліковну хворобу. Одного разу під час молитви жінка почула голос – він наказав йти до храму Преображення Господнього і знайти образ, який називається «Всіх скорботних Радість». Євфимія дізналася, що в цьому храмі справді є така ікона, тому зробила, як було наказано – священик відслужив молебень, і незабаром вона зцілилася. Сталося це 24 жовтня.
Існує багато списків (копій) ікон, які також шануються як чудотворні. Багато з них перебувають у лікарнях та в’язницях, відомо, що молитви перед чином зцілюють навіть тяжкохворих людей. Також за переказами, Богородиці була у лікарні Києво-Печерської лаври – ікону «Всіх скорботних Радість» туди пожертвував засновник лікарні князь Микола Святоша.
На іконі «Всіх скорботних Радість» Богородиця зображена на повний зріст, що стоїть у сяйві, з Немовлям на лівій руці. Її оточують ангели та люди, охоплені недугами та скорботами. Вище, у хмарах, знаходиться зображення Новозавітної Трійці. У ранніх варіантах іконографії у руці Богородиці зображені чотки, сувої чи хліб. Існують також списки, де Богоматір зображена без Немовля зі скіпетром у правій руці, а лівою вона передає хліб.
Вважається, що ікона «Всіх скорботних Радість» допомагає у найвідчайдушніших і найважчих життєвих ситуаціях. Перед нею віруючі просять зцілення від хвороб, одужання та здоров’я дітей, допомогти налагодити сімейне життя, захистити від кривдників, втішити в скорботі.
За старим церковним стилем сьогодні – день пам’яті апостола від 70-ти Пилипа, а також Феофана Сповідника.
Прикмети на 24 жовтня: коли чекати на зиму
Прикмети дня говорять про погоду найближчим часом і коли чекати на зиму:
- сніг з ранку – зима буде морозною;
- туман спустився – потеплішає;
- дерева стоять у листі – до суворої та довгої зими;
- місяць у серпанку – чекай на негоду;
- небо вночі прояснилося – буде мороз.
У народі 24 жовтня – свято Афанасія день, названий так на честь святителя Афанасія, патріарха Цареградського, пам’ять якого також відбувається сьогодні.
Що не можна робити сьогодні
- Наші предки вважали, що в цей день не можна приймати подарунки від людей протилежної статі – саме в цей період дуже легко приворожити.
- Не варто брати до рук такі предмети, як дзеркала чи вази – якщо щось розіб’ється, то ви чи ваші родичі скоро серйозно занедужаєте.
- Забороняється давати свої речі чужим та носити одяг інших.
Що можна робити сьогодні
- За народною традицією 24 жовтня готують сезонний зимовий одяг – провітрюють, перуть та чинять.
- Існувало повір’я, що якщо у цей день несподівано зустріти білу собаку, то слідувати за нею – вона приведе до щасливого та багатого життя. Обов’язково нагодуйте собаку і добро до вас повернеться.
- Вважається, що цього дня добре здійснювати угоди купівлі-продажу – вони будуть успішними.
Хто відзначає день ангела 24 жовтня
- Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Іраклій, Микола, Іван, Олексій, Георгій, Опанас, Петро.
- За старим стилем день ангела у Філіпа, Анатолія, Макара, Йосипа, Антона, Олександра, Зінаїди, Вікторії.
Талісманом людини, народженої 24 жовтня, є гранат. Цей камінь був відомий стародавнім скіфам, які прикрашали їм свої вироби із золота. Вважалося, що гранат здатний зупинити навіть найсильнішу кровотечу.