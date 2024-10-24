«Всіх скорботних Радість»: церковне свято та прикмети 24 жовтня

Кого згадує церква сьогодні

Арефа жив у VI столітті та був правителем міста Неграна у Гравії. Мешканці цього міста були християнами. Але аравійський цар Дунаан був юдеєм і за його наказом було наказано винищити послідовників Христа.

Військо Дунаана підійшло до міста, але не змогло його взяти штурмом, і тоді цар вирішив обдурити мешканців, пообіцявши їх обкласти податками та не вимагати переходу до юдейства. Жителі міста відчинили ворота і пошкодували про це: кліриків Церкви (427 осіб) спалили на багатті, а правителя Арефу та інших старійшин кинули до в’язниці. Проповідники царя ходили містом, намагаючись обернути християн на юдейство, але безуспішно. Мученицьку смерть за Христа прийняли понад 4 тис. мешканців міста.

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Цього дня церква відзначає день ікони «Всіх скорботних Радість», яка шанується як чудотворна.

Ікона Пресвятої Богородиці «Всіх скорботних Радість» відома великою кількістю чудес. Вона прославилася 1688 року. Стався один випадок: сестра патріарха Йоакима Євфимія, яка жила в Москві, страждала на невиліковну хворобу. Одного разу під час молитви жінка почула голос – він наказав йти до храму Преображення Господнього і знайти образ, який називається «Всіх скорботних Радість». Євфимія дізналася, що в цьому храмі справді є така ікона, тому зробила, як було наказано – священик відслужив молебень, і незабаром вона зцілилася. Сталося це 24 жовтня.

Існує багато списків (копій) ікон, які також шануються як чудотворні. Багато з них перебувають у лікарнях та в’язницях, відомо, що молитви перед чином зцілюють навіть тяжкохворих людей. Також за переказами, Богородиці була у лікарні Києво-Печерської лаври – ікону «Всіх скорботних Радість» туди пожертвував засновник лікарні князь Микола Святоша.

На іконі «Всіх скорботних Радість» Богородиця зображена на повний зріст, що стоїть у сяйві, з Немовлям на лівій руці. Її оточують ангели та люди, охоплені недугами та скорботами. Вище, у хмарах, знаходиться зображення Новозавітної Трійці. У ранніх варіантах іконографії у руці Богородиці зображені чотки, сувої чи хліб. Існують також списки, де Богоматір зображена без Немовля зі скіпетром у правій руці, а лівою вона передає хліб.

Вважається, що ікона «Всіх скорботних Радість» допомагає у найвідчайдушніших і найважчих життєвих ситуаціях. Перед нею віруючі просять зцілення від хвороб, одужання та здоров’я дітей, допомогти налагодити сімейне життя, захистити від кривдників, втішити в скорботі.

За старим церковним стилем сьогодні – день пам’яті апостола від 70-ти Пилипа, а також Феофана Сповідника.

Прикмети на 24 жовтня: коли чекати на зиму

Прикмети дня говорять про погоду найближчим часом і коли чекати на зиму:

сніг з ранку – зима буде морозною;

туман спустився – потеплішає;

дерева стоять у листі – до суворої та довгої зими;

місяць у серпанку – чекай на негоду;

небо вночі прояснилося – буде мороз.

У народі 24 жовтня – свято Афанасія день, названий так на честь святителя Афанасія, патріарха Цареградського, пам’ять якого також відбувається сьогодні.

Що не можна робити сьогодні

Наші предки вважали, що в цей день не можна приймати подарунки від людей протилежної статі – саме в цей період дуже легко приворожити.

Не варто брати до рук такі предмети, як дзеркала чи вази – якщо щось розіб’ється, то ви чи ваші родичі скоро серйозно занедужаєте.

Забороняється давати свої речі чужим та носити одяг інших.

Що можна робити сьогодні

За народною традицією 24 жовтня готують сезонний зимовий одяг – провітрюють, перуть та чинять.

Існувало повір’я, що якщо у цей день несподівано зустріти білу собаку, то слідувати за нею – вона приведе до щасливого та багатого життя. Обов’язково нагодуйте собаку і добро до вас повернеться.

Вважається, що цього дня добре здійснювати угоди купівлі-продажу – вони будуть успішними.

Хто відзначає день ангела 24 жовтня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Іраклій, Микола, Іван, Олексій, Георгій, Опанас, Петро.

За старим стилем день ангела у Філіпа, Анатолія, Макара, Йосипа, Антона, Олександра, Зінаїди, Вікторії.

Талісманом людини, народженої 24 жовтня, є гранат. Цей камінь був відомий стародавнім скіфам, які прикрашали їм свої вироби із золота. Вважалося, що гранат здатний зупинити навіть найсильнішу кровотечу.