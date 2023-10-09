Комсомолець став рятувальником, щоб наводити ракети на Одесу

Про затримання російського агента, який коригував атаки по Одесі, і збирав розвіддані, повідомили у Службі безпеки України.

Ворожого агента затримала контррозвідка СБУ. Повідомляється, що він працював на користь головного розвідувального управління (ГРУ) генштабу росії.

За підробленими документами зловмисник приєднався до добровольчого загону рятувальників, і прикриваючись цим, брав участь у розбиранні завалів, фіксуючи при цьому наслідки ворожих атак і передаючи інформацію військовій розвідці росії.

Дані розвідки використовувалися окупантами для планування нових атак по Одесі.

Ще російський агент шукав місця в Одеській області, де розташовані реактивні артилерійські системи HIMARS та системи протиповітряної оборони.

Раніше 29-річний житель Одеси був пов’язаний з місцевим осередком “ленінської комуністичної спілки молоді”. Також він був зв’язковим для агента спецназівця федеральної служби безпеки (ФСБ). Про те, як цього агента виманили з Придністров’я та затримали, ми нещодавно писали.

У травні 2014 року “комсомолець” брав активну участь у провокаціях та масових заворушеннях в обласному центрі.

Спочатку одесит після російського вторгнення підписався на ворожий Telegram-канал і надсилав туди інформацію про дислокацію українських військових. Потім адміністратор цього каналу, сам пов’язаний із російськими кураторами, передав дані майбутнього агента своїм кураторам, і ті його завербували.

Зараз підозрюваний під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення.

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