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Комсомолець став рятувальником, щоб наводити ракети на Одесу

Комсомолець став рятувальником, щоб наводити ракети на Одесу

Одесит, прихильник комуністичної ідеології, який називав себе комсомольцем, шпигував для Росії. При цьому зрадник прикривався статусом рятувальника.

Про затримання російського агента, який коригував атаки по Одесі, і збирав розвіддані, повідомили у Службі безпеки України.

Ворожого агента затримала контррозвідка СБУ. Повідомляється, що він працював на користь головного розвідувального управління (ГРУ) генштабу росії.

За підробленими документами зловмисник приєднався до добровольчого загону рятувальників, і прикриваючись цим, брав участь у розбиранні завалів, фіксуючи при цьому наслідки ворожих атак і передаючи інформацію військовій розвідці росії.

Дані розвідки використовувалися окупантами для планування нових атак по Одесі.

У российского агента руки за спиной в наручниках

Комсомольцеві, псевдорятівнику і просто зраднику, загрожує довічне ув’язнення. Така розплата за те, що наводив та коригував російські атаки по Одесі.

Ще російський агент шукав місця в Одеській області, де розташовані реактивні артилерійські системи HIMARS та системи протиповітряної оборони.

Раніше 29-річний житель Одеси був пов’язаний з місцевим осередком “ленінської комуністичної спілки молоді”. Також він був зв’язковим для агента спецназівця федеральної служби безпеки (ФСБ). Про те, як цього агента виманили з Придністров’я та затримали, ми нещодавно писали.

У травні 2014 року “комсомолець” брав активну участь у провокаціях та масових заворушеннях в обласному центрі.

Спочатку одесит після російського вторгнення підписався на ворожий Telegram-канал і надсилав туди інформацію про дислокацію українських військових. Потім адміністратор цього каналу, сам пов’язаний із російськими кураторами, передав дані майбутнього агента своїм кураторам, і ті його завербували.

Зараз підозрюваний під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення.

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