Одесит, який зображував військкома у фальшивих відео для росТВ, сяде до в’язниці

В Одесі суд оголосив вирок російському агенту Він засуджений на сім років ув’язнення за участь у створенні фальшивих відеороликів на замовлення російських медіа.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Ці відео були дезінформацією про мобілізацію в Україні. Спільно із співучасником, засуджений провів інтерв’ю з фіктивним “військовим”, який видавав фальшиву інформацію про “жахіття на вулицях міста”.

Згідно з інформацією, наданою офісом генерального прокурора України, колаборанти отримували вказівки та ресурси від своїх контролерів у лавах російських спецслужб.

Процес створення фейкових відео включав зйомку відеороликів з маніпулюванням інформацією про мобілізацію в Одесі.

В одному з таких відео засуджений, видаючи себе за військкома, поширював неправдиву інформацію про те, що він змушений “полювати” на чоловіків призовного віку, щоб не бути мобілізованим.

Суд визнав засудженого винним у співпраці з ворогом (стаття 111-1 Кримінального кодексу України) та ухвалив вирок, у якому призначив російському агенту семирічний термін ув’язнення.

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