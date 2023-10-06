Новини Одеси та Одеської області

Одесит, який зображував військкома у фальшивих відео для росТВ, сяде до в’язниці

Одесит, який зображував військкома у фальшивих відео для росТВ, сяде до в’язниці

В Одесі суд оголосив вирок російському агенту Він засуджений на сім років ув’язнення за участь у створенні фальшивих відеороликів на замовлення російських медіа.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Ці відео були дезінформацією про мобілізацію в Україні. Спільно із співучасником, засуджений провів інтерв’ю з фіктивним “військовим”, який видавав фальшиву інформацію про “жахіття на вулицях міста”.

Згідно з інформацією, наданою офісом генерального прокурора України, колаборанти отримували вказівки та ресурси від своїх контролерів у лавах російських спецслужб.

Процес створення фейкових відео включав зйомку відеороликів з маніпулюванням інформацією про мобілізацію в Одесі.

В одному з таких відео засуджений, видаючи себе за військкома, поширював неправдиву інформацію про те, що він змушений “полювати” на чоловіків призовного віку, щоб не бути мобілізованим.

Суд визнав засудженого винним у співпраці з ворогом (стаття 111-1 Кримінального кодексу України) та ухвалив вирок, у якому призначив російському агенту семирічний термін ув’язнення.

Читайте також:

 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати