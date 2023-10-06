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Агента ФСБ виманили з Придністров’я до Одеси: подробиці спецоперації

Агента ФСБ виманили з Придністров’я до Одеси: подробиці спецоперації

Українська спецслужба розробила цілу багатоходову операцію, щоб виманити з Придністров’я ворожого спецназівця на прізвисько “Скіф”. Він намагався створити власну агентурну мережу на півдні України.

Про це повідомили в обласному управлінні СБУ та Офісі генпрокурора.

Щоб заманити російського агента в Україну, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору діючу співробітницю Служби безпеки, яка нібито погодилася співпрацювати з ворогом.

Спецагент приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати «кандидатку». Тут його й затримали.

агент ФСБ

Хто такий “Скіф”

За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої ПМР.

Згодом він став снайпером у складі підконтрольного Росії підрозділу внутрішніх внутрішніх Придністров’я. Потім отримав “підвищення” і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення “Едельвейс” МВС Росії.

агент ФСБ

2014 року чоловік прибув до Одеси. На замовлення росіян він влаштовував масові заворушення на боці проросійських угруповань «Антимайдан» 2 травня 2014 року в Одесі, за що було оголошено у розшук українськими правоохоронцями.

Щоб уникнути правосуддя, утік у Придністров’я, де у 2019 році для виконання завдань ФСБ завербували представники місцевого «МДБ».

Тоді агент отримав оперативний псевдонім “Скіф”, пройшов інструктаж, а вже 2023 року розпочав виконання ворожих завдань.

Серед пріоритетних напрямів його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідувальних даних про дислокацію та переміщення сил оборони у прифронтових районах на півдні України.

Слідчі служби безпеки повідомили “Скіфу” про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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