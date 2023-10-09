Комсомолец стал спасателем, чтобы наводить ракеты на Одессу

О задержании российского агента, корректировавшего атаки по Одессе, и собиравшего разведданные, сообщили в Службе безопасности Украины.

Вражеского агента задержала контрразведка СБУ. Сообщается, что он работал в интересах главного разведывательного управления (ГРУ) генштаба россии.

По поддельным документам злоумышленник присоединился к добровольческому отряду спасателей, и прикрываясь этим, участвовал в разборке завалов, фиксируя при этом последствия вражеских атак и передавая информацию военной разведке россии.

Данные разведки использовались оккупантами для планирования новых атак по Одессе.

Еще российский агент искал места в Одесской области, где расположены реактивные артиллерийские системы HIMARS и системы противовоздушной обороны.

Ранее 29-летний житель Одессы был связан с местной ячейкой «ленинского коммунистического союза молодежи». Также он был связным для агента-спецназовца федеральной службы безопасности (ФСБ). О том, как этого агента выманили из Приднестровья и задержали, мы недавно писали.

В мае 2014 года “комсомолец” активно участвовал в провокациях и массовых беспорядках в областном центре.

Сначала одессит после российского вторжения подписался на вражеский Telegram-канал и отправлял туда информацию о дислокации украинских военных. Затем администратор этого канала, сам связанный с российскими кураторами, передал данные будущего агента своим кураторам и те его завербовали.

Сейчас подозреваемый под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

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