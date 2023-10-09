Новости Одессы и Одесской области

Комсомолец стал спасателем, чтобы наводить ракеты на Одессу

Комсомолец стал спасателем, чтобы наводить ракеты на Одессу

Одессит, приверженец коммунистической идеологии, называвший себя комсомольцем, шпионил для россии. При этом изменники прикрывался статусом спасателя. 

О задержании российского агента, корректировавшего атаки по Одессе, и собиравшего разведданные, сообщили в Службе безопасности Украины.

Вражеского агента задержала контрразведка СБУ. Сообщается, что он работал в интересах главного разведывательного управления (ГРУ) генштаба россии.

По поддельным документам злоумышленник присоединился к добровольческому отряду спасателей, и прикрываясь этим, участвовал в разборке завалов, фиксируя при этом последствия вражеских атак и передавая информацию военной разведке россии.

Данные разведки использовались оккупантами для планирования новых атак по Одессе.

У российского агента руки за спиной в наручниках

Комсомольцу, псевдоспасателю и просто предателю, грозит пожизненое заключение. Такова расплата за то, что наводил и корректировал российские атаки по Одессе.

Еще российский агент искал места в Одесской области, где расположены реактивные артиллерийские системы HIMARS и системы противовоздушной обороны.

Ранее 29-летний житель Одессы был связан с местной ячейкой «ленинского коммунистического союза молодежи». Также он был связным для агента-спецназовца федеральной службы безопасности (ФСБ). О том, как этого агента выманили из Приднестровья и задержали, мы недавно писали.

В мае 2014 года “комсомолец” активно участвовал в провокациях и массовых беспорядках в областном центре.

Сначала одессит после российского вторжения подписался на вражеский Telegram-канал и отправлял туда информацию о дислокации украинских военных. Затем администратор этого канала, сам связанный с российскими кураторами, передал данные будущего агента своим кураторам и те его завербовали. 

Сейчас подозреваемый под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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