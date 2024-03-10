Композиторка із Одеси стала лауреатом Шевченківської премії-2024

Відповідний указ днями підписав президент Володимир Зеленський.

Список лауреатів Шевченківської премії 2024 року опубліковано на сайті глави держави.

Кантата, написана під обстрілом

Згідно з документом, Кармелла Цепколенко удостоєна престижної нагороди за кантати «Читаючи історію» за поезією Оксани Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє» за поезією Сергія Жадана, Дуель-Дует для скрипки та контрабасу та Симфонію №5;

Як зазначають у комітеті Національної премії України імені Тараса Шевченка, всі ці твори одеська композиторка написала в період повномасштабного вторгнення.

Зокрема, кантата «Читаючи історію» для сопраністки, віолончеліста та піаніста була написана у березні 2022 року, в Одесі під обстрілами російської армії. Вона стала першим твором задуманої Цепколенком концертної програми, що виникла як реакція композитора на розв’язану росією війну. Партитура написана із застосуванням сучасних прийомів композиторської техніки. За формою цей музичний твір нагадує міні-оперу із сольними епізодами віолончелі та фортепіано.

Вперше «Читаючи історію» виконав у травні 2022 року в Одесі ансамбль SENZA SFORZANDO. Протягом кількох днів запис із виконанням кантати набрав понад тисячу переглядів на YouTube. Пізніше цей твір виконували не лише в Україні, а й за її межами.

Шевченківська премія: хто став її лауреатом у 2024 році

Шевченківська премія – державна нагорода, заснована 1961 року. Її вручають за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва. Нагороду присуджує президент України на підставі рішення Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Цю премію одна людина може отримати лише один раз у житті.

Крім Кармели Цепколенко, лауреатами премії 2024 року стали:

поети Дмитро Лазуткін (за книгу поезій «Закладка») та Ярина Чорногуз (за книгу поезій «[dasein: оборона присутності]»);

журналісти Євген Малолєтка, Мстислав Чернов та Василиса Степаненко (за серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя, зокрема фільм «20 днів у Маріуполі»);

співачка Джамала (за альбом Qirim);

режисер-постановник Іван Уривський, художник-постановник Тетяна Овсійчук та хормейстер Сусанна Карпенко (за виставу «Конотопська відьма» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка);

художник Андрій Єрмоленко (за серію мистецьких робіт «Ukrainian resistance // Український опір»).

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що відома режисер та кліпмейкер з Одеси Таня Муіньо увійшла до всеукраїнського рейтингу «УП100. Сила жінок».