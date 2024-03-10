Композитор из Одессы стала лауреатом Шевченковской премии-2024

Соответствующий указ подписал на днях президент Владимир Зеленский.

Список лауреатов Шевченковской премии 2024 года опубликован на сайте главы государства.

Кантата, написанная под обстрелами

Согласно документу, Кармелла Цепколенко удостоена престижной награды за кантаты «Читая историю» по поэзии Оксаны Забужко, «Звідки ти, чорна валко, пташина зграє» по поэзии Сергея Жадана, Дуэль-Дуэт для скрипки и контрабаса и Симфонию №5;

Как отмечают в комитете Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, все эти произведения одесская композитор написала в период полномасштабного вторжения.

В частности, кантата «Читая историю» для сопранистки, виолончелиста и пианиста была написана в марте 2022 года, в Одессе под обстрелами российской армии. Она стала первым произведением задуманной Цепколенко концертной программы, возникшей как реакция композитора на развязанную россией войну. Партитура написана с внедрением современных приемов композиторской техники. По форме это музыкальное произведение напоминает мини-оперу с сольными эпизодами виолончели и фортепиано.

Впервые «Читая историю» исполнил в мае 2022 года в Одессе ансамбль SENZA SFORZANDO. В течение нескольких дней запись с исполнением кантаты набрала более тысячи просмотров на YouTube. Позже это произведение исполняли не только в Украине, но и за ее пределами.

Шевченковская премия: кто стал ее лауреатом в 2024 году

Шевченковская премия – государственная награда, основанная в 1961 году. Ее вручают за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Награду присуждает президент Украины на основании решения комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Эту премию один человек может получить один раз в жизни.

Кроме Кармеллы Цепколенко лауреатами премии 2024 года стали:

поэты Дмитрий Лазуткин (за книгу поэзий «Закладка») и Ярина Чорногуз (за книгу поэзий «[dasein: оборона присутності]»);

журналисты Евгений Малолетка, Мстислав Чернов и Василиса Степаненко (за серию журналистских материалов об осаде Мариуполя, в частности фильм «20 дней в Мариуполе»);

певица Джамала (за альбом Qirim);

режиссер-постановщик Иван Урывский, художник-постановщик Татьяна Овсийчук и хормейстер Сусанна Карпенко (за представление «Конотопская ведьма» Национального академического драматического театра имени Ивана Франко);

художник Андрей Ермоленко (за серию художественных работ «Ukrainian resistance // Український опір»).

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что известная режиссер и клипмейкер из Одессы Таня Муиньо вошла во всеукраинский рейтинг «УП100. Сила женщин».