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Український фільм претендує на найвідомішу кінопремію світу

Український фільм претендує на найвідомішу кінопремію світу

Український документальний фільм “20 днів у Маріуполі” режисера Мстислава Чернова потрапив до списку номінантів на премію “Оскар” у категорії “Найкращий документальний фільм”.

Про це було оголошено 23 січня 2024 року на офіційному сайті Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.

Фільм розповідає про події перших 20 днів після початку вторгнення росії на територію України в лютому 2022 року, коли місто Маріуполь опинилося в облозі і зазнало масованих обстрілів і бомбардувань. Чернов та його колеги з агентства Associated Press документували життя та смерть мирних жителів, які стали жертвами агресії.

Картина вже отримала кілька престижних нагород та номінацій на міжнародних кінофестивалях, у тому числі приз симпатій глядачів на фестивалі Sundance, нагороду Cinema for Peace та дві нагороди національної премії “Кіноколо”. Фільм також став найкасовішим українським документальним фільмом в історії.

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Премія “Оскар” є найзначнішою та найпрестижнішою кінопремією у світі, яка вручається з 1929 року за внесок у мистецтво створення кінофільмів. Церемонія нагородження відбудеться 11 березня 2024 року у кінотеатрі Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Український фільм конкуруватиме за звання найкращого із чотирма іншими стрічками: “Бобі Уайн: Народний президент”, “Вічна пам’ять”, “Дочки Ольфи” та “Вбити тигра”.

Це важлива подія для українського кінематографа та для всього світу, оскільки фільм “20 днів у Маріуполі” не лише показує реальність війни, а й закликає до миру та справедливості.

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