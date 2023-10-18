Дискотека Сковороди. Сергій Жадан в Одесі презентував новий музичний  альбом (фоторепортаж)

Три століття минуло з дня народження Григорія Сковороди, але попри це, теми, які він порушує у своїх трактатах, поезіях, діалогах залишаються актуальними й досі. Як розповідає директорка Харківського літмузею Тетяна Пилипчук, ідея цього проєкту народилася після того, як вона побачила офіційну програму святкування ювілею видатного філософа.

Вона вирішила відійти від шаблону та організувати музичну вечірку в саду музею. Запропонувала знайомому діджею заміксувати тексти Сковороди на сучасну музику. Через повномасштабну агресію цю ідею втілити не вдалося. Але задум втілився по-іншому:

Ми подумали, що в ситуації повномасштабного вторгнення, коли нас хочуть примусити боятися жити, ми хочемо показати, що ми не боїмось, сказати що ми будемо жити і попри все ми будемо жити щасливо. І ми відновили роботу над проєктом до якого підключився Сергій Жадан.

До альбому увійшли 12 треків, 11 з яких написані на слова Григорія Сковороди зі збірки “Сад божественних пісень”. Автором тексту для ще одного треку став Сергій Жадан. Саунд-продюсерами платівки виступили українсько-німецький музикант і діджей Юрій Гуржи та тернопільський мультиінструменталіст і звукорежисер Лесик Омодада. Загалом над альбомом працювали понад 35 музикантів, серед яких — Ірена Карпа, Олег Каданов, Галина Печеніжська, Сергій Сaвенко, Юрек Якубов, Хор одиноких сердець сержанта Пеппера, Frank London та інші митці.

Сковороденс звучить дуже природно – говорить Сергій Жадан – Не має натягнутості, штучності, не має того ефекту, який досить часто виникає, коли музиканти починають працювати із класичною поезією. Вірші Сковороди життєстверджуючі. Вони від людини, яка знаходиться в продуктивному пошуку щастя. Мені здається, це те, чого в українській класичній та сучасній поезії не так багато.

Проєкт включає в себе не лише музичний альбом, а й артбук, який вийде згодом. Над ним працюють не лише художники, а й історики, які знаходять нові цікаві факти з життя філософа та намагаються відійти від сталого канонічного образу та додати людяності, теплоти, барв.

Так, наприклад батько Сковороди в навчальній літературі завжди подавався як “бідний козак”. В той же час діти його навчаються академії. А сам він продає горілку на ярмарках і платить значні на той час податки, –

розповідає історик Вадим Назаренко.

У організаторів є ідея саме через такі проєкти продовжувати й далі робити ближчими для українців, здавалось би відомі з дитинства постаті. А послухати новий альбом Сковороденс можна на всіх онлайн платформах, в тому числі й YouTube

Фото: Юлія Сущенко