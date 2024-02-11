Команда Сирського: в українській армії будуть нові командувачі

Відповідні укази оприлюднено на сайті глави української держави.

Так, Сухопутні війська ЗСУ, замість призначеного головкомом Олександра Сирського, очолив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Командувачем десантно-штурмовими військами (ДШВ) замість генерал-майора Максима Миргородського став бригадний генерал Ігор Скібюк. До цього призначення він був начальником штабу – заступником командувача ДШВ, а 2022 року командував 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою.

Сили територіальної оборони очолив генерал-майор Ігор Плахута. Раніше цим родом військ командував генерал-майор Анатолій Баргілевич.

У той же час Зеленський звільнив з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва і призначив на його місце генерал-лейтенанта Юрія Содоля. З 2007 року він командував 25-ю окремою повітряно-десантною бригадою, у 2014-2015 роках брав участь в АТО, а потім був призначений першим замкомандувачем ДШВ. 2018 року очолив морську піхоту, а 2020-го став командувачем оперативно-тактичного угруповання «Схід». 2022 року був удостоєний звання Герой України.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.

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Фото із сайту президента України