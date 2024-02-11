Команда Сирського: в українській армії будуть нові командувачі

Сьогодні, 11 лютого 2024 року, президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський призначив нових командувачів десантно-штурмових військ, територіальної оборони та об’єднаних сил. Таким чином, продовжується формування нової команди командуючих родів військ Сил оборони України, які працюватимуть разом із новопризначеним головнокомандувачем Олександром Сирським.
Відповідні укази оприлюднено на сайті глави української держави.
Так, Сухопутні війська ЗСУ, замість призначеного головкомом Олександра Сирського, очолив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Командувачем десантно-штурмовими військами (ДШВ) замість генерал-майора Максима Миргородського став бригадний генерал Ігор Скібюк. До цього призначення він був начальником штабу – заступником командувача ДШВ, а 2022 року командував 80-ю окремою десантно-штурмовою Галицькою бригадою.
Сили територіальної оборони очолив генерал-майор Ігор Плахута. Раніше цим родом військ командував генерал-майор Анатолій Баргілевич.
У той же час Зеленський звільнив з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва і призначив на його місце генерал-лейтенанта Юрія Содоля. З 2007 року він командував 25-ю окремою повітряно-десантною бригадою, у 2014-2015 роках брав участь в АТО, а потім був призначений першим замкомандувачем ДШВ. 2018 року очолив морську піхоту, а 2020-го став командувачем оперативно-тактичного угруповання «Схід». 2022 року був удостоєний звання Герой України.
Нагадаємо, 8 лютого Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і призначив на його місце генерал-полковника Олександра Сирського.
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Фото із сайту президента України