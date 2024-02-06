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У ЗСУ з’явиться новий рід військ – Зеленський підписав указ

У ЗСУ з’явиться новий рід військ – Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення у складі Збройних сил України нового роду військ – Сил безпілотних систем ЗСУ.

Відповідний указ оприлюднено сьогодні, 6 лютого 2024 року, на офіційному сайті глави української держави.

Згідно з документом, новий рід військ створений «з метою нарощування можливостей» Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням».

Зеленський також доручив Кабінету міністрів разом із Генштабом розробити питання створення безпілотних систем як окремого роду сил у структурі ЗСУ, а за підсумками роботи внести пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

Як повідомляється, цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

У своєму сьогоднішньому традиційному відеозверненні до українців президент зазначив, що за час війни дрони не раз довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. І саме завдяки безпілотним системам Україна реально змінила ситуацію із безпекою у Чорному морі.

«Відображення штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони»,

– наголосив глава держави.

Він також окреслив основні завдання у вказаному напрямку: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв та залучення найкращих ідей, найкращих фахівців у цю сферу.

«Це завдання і для армії, і для Міністерства оборони та уряду в цілому»,

– наголосив Зеленський.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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