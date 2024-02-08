Зеленський м’яко відправив Залужного у відставку

Зеленський подякував Залужному за 2 роки захисту України

Судячи з інформації, опублікованої на сторінках глави держави в соцмережах, сьогодні, 8 лютого, Зеленський зустрівся із Залужним, подякував йому за два роки захисту України, а також запропонував йому й надалі бути у команді.

«Зустрівся з генералом Валерієм Залужним.

Подякував за два роки захисту України.

Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України.

Обговорили також, хто може перебувати у оновленому керівництві Збройних Сил України.

Час для такого поновлення – саме зараз.

Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути у команді.

Обов’язково переможемо! Слава Україні!»,

– повідомляє Телеграм-канал президента.

Варто зазначити, що слова «відставка» у цьому повідомленні немає, і тому цілком напрошується висновок, що Залужний може залишитися з новою командою.

Міністр оборони підтвердив відставку Залужного

Пізніше глава Міноборони Рустем Умеров написав у «Фейсбуці» пост про те, що генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними Силами України під час війни з росією і під його керівництвом наші воїни відбили нашестя агресора, захистили нашу державність і продовжують захищати нашу незалежність.

«Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та потребує змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності.

2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії.

Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України.

Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги»,

– написав голова Міноборони.

Таким чином, очевидно, що і президент, і міністр оборони уникають слова «відставка», але повідомлення Умерова однозначно: Залужний більше не головнокомандувач.

Не виключено, що такими повідомленнями Зеленський і Умеров намагаються подати відставку коханого народом і серед військових генерала гранично м’яко і коректно, щоб не образити нічиї почуття.

Залужний прийняв правила гри?

Втім, і сам Залужний, зважаючи на все, прийняв правила своєрідної «гри», відповівши президентові так само обтічно.

«У перші складні дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва продовжується і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому всі мають змінитися та адаптуватися до нових реалій. Щоб перемогти також разом.

Щойно ми зустрілися з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова.

Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії»,

– написав у соцмережі генерал Залужний.

Нагадаємо, що інформаційний ажіотаж навколо відставки Залужного триває з 29 січня , коли про це написали колишній нардеп Борислав Береза та чинний нардеп Олексій Гончаренко. Тоді у Міноборони факт відставки Залужного спростували.