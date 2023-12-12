Сьогодні в Україні вітають бійців Сухопутних військ

Це свято було встановлено указом президента 18 жовтня 1997 року, з огляду на вагомий внесок цих військових у забезпечення обороноздатності країни.

На сьогодні Сухопутні війська – це близько половини бойового складу ЗСУ.

Читайте також: Військових почули: проходження військово-лікарської комісії спростили

Склад та чисельність Сухопутних військ України

Сухопутні війська ЗСУ складаються з механізованих та танкових військ, ракетних військ та артилерії, армійської авіації, військ зв’язку, інженерних військ, військ радіоелектронної боротьби, частин та підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин та установ, технічного та тилового забезпечення. Вони є найчисленнішим видом та основою бойового потенціалу збройних сил.

Організаційно вони складаються з:

Командування Сухопутних військ та частин безпосереднього підпорядкування;

Оперативних командувань із підлеглими частинами;

Корпуси резерву, а також вищих військових навчальних закладів, навчальних центрів (шкіл підготовки), центрів підготовки підрозділів, полігонів тощо.

До складу Сухопутних військ Збройних сил України входить майже 600 тисяч вояків різних пологів. Таку чисельність озвучив президент Володимир Зеленський, вітаючи військових із Днем сухопутних військ у вівторок, 12 грудня:

Сміливі. Героїчні. Потужні. Багато хто відзначений державними нагородами. Багатьох пам’ятатимуть завжди побратими за силу та допомогу у бою. Багатьом вдячні наші люди за визволення нашої землі, міст та сіл, за можливість пишатися міццю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави та людей.

Очолює Сухопутні війська України 58-річний генерал-полковник Олександр Сирський, який також є командувачем Східного угруповання військ ЗСУ у війні Росії проти України.

Як озброєні Сухопутні війська України

За даними The Military Balance 2023 – найбільшого щорічного профільного дослідження 173 армій світу, яке веде американський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) – Сухопутні війська України станом на 2023 рік мали на озброєнні:

953 танків різних типів та модифікацій (500 Т-72, 250 Т-64, 80 Т-80 і т. д.);

770 бойових машин піхоти (озброєні автоматичними знаряддями, таких як гусеничні БМП-1, БМП-2, БМП-3, YPR-765 і т. д., та колісні БТР-3, БТР-4 і т. д.);

1159 бронетранспортерів (без озброєння або з кулеметами: гусеничні M113 та колісні БТР-60, БТР-70, БТР-80, ACSV);

200 розвідувальних бронемашин (клас БРДМ-2, БРМ-1)

512 самохідних артилерійських установок;

більше 493 причіпних знарядь та гаубиць;

231 реактивних систем залпового вогню різного калібру;

300 мінометів калібру 120 мм;

певна кількість тактичних ракетних комплексів Точка-У;

певна кількість тактичних ракетних комплексів Точка-У; близько 35 ударних вертольотів Мі-24 та 15 багатофункціональних Мі-8;

різноманітні системи ударних БПЛА масою до 20 кг;

понад 80 зенітних ракетних систем (Оса-АКМ, Стріла-10, Голка, Тор, С-300В);

зенітні артилерійські системи (ЗСУ-23-4 Шилка, Gepard, ЗУ-23-2, С-60).

Читайте також: В Одесі посилили мобілізацію: де ТЦК шукають чоловіків