21 листопада відзначають День десантно-штурмових військ: свято тих, хто завжди перші (відео)

В Україні сьогодні, 21 листопада, відзначають День десантно-штурмових військ. Це свято у розпалі війни про справжніх героїв, бо вони першими вражають позиції ворога та першими ризикують власним життям.
Професійне свято у десантників-штурмовиків з’явилося 2017 року за указом президента України Петра Порошенка. Саме того року змінилася назва військ – з десантних на десантно-штурмові війська.
Перше святкування відбулося на Михайлівській площі в Києві, де президент Порошенко вручив війську оновлену символіку.
Сьогодні з професійним святом десантників-штурмовиків привітав Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що вони – надпотужні воїни, які виконують надскладні завдання на особливих ділянках фронту.
Я вдячний за хоробрість кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру ДШВ. Україна пишається вами, –
привітав військових Зеленський.
Також військових десантно-штурмових військ привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він стверджує, що український десант перебуває завжди на найскладніших відрізках фронту.
Схиляю голову у пошані й пам’яті за кожним десантником, який поклав життя за Україну, за нашу гідність і свободу у боротьбі з російськими окупантами! –
згадав полеглих десантників Залужний.
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Самі ж штурмовики себе називають братерством справжніх воїнів, адже вони в бою здобувають впевненість і перемагають ворогів.
Довідка.
Десантно-штурмові війська Збройних сил України (абревіатура ДШВ ЗСУ) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога.
Бригади десантно-штурмових військ призначені для швидкого розгортання з метою оборони окремих напрямків, ведення штурмових дій, а також охоплення противника повітрям, ведення бойових дій у його тилу.