Новини Одеси та Одеської області

21 листопада відзначають День десантно-штурмових військ: свято тих, хто завжди перші (відео)

21 листопада відзначають День десантно-штурмових військ: свято тих, хто завжди перші (відео)

В Україні сьогодні, 21 листопада, відзначають День десантно-штурмових військ. Це свято у розпалі війни про справжніх героїв, бо вони першими вражають позиції ворога та першими ризикують власним життям.

Професійне свято у десантників-штурмовиків з’явилося 2017 року за указом президента України Петра Порошенка. Саме того року змінилася назва військ – з десантних на десантно-штурмові війська.

Перше святкування відбулося на Михайлівській площі в Києві, де президент Порошенко вручив війську оновлену символіку.

82 дшв

Сьогодні з професійним святом десантників-штурмовиків привітав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що вони – надпотужні воїни, які виконують надскладні завдання на особливих ділянках фронту.

Я вдячний за хоробрість кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру ДШВ. Україна пишається вами, –

привітав військових Зеленський.

Також військових десантно-штурмових військ привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він стверджує, що український десант перебуває завжди на найскладніших відрізках фронту.

Схиляю голову у пошані й пам’яті за кожним десантником, який поклав життя за Україну, за нашу гідність і свободу у боротьбі з російськими окупантами! –

згадав полеглих десантників Залужний.

Читайте також: 10 років після Майдану: як українці робили свій вибір

Самі ж штурмовики себе називають братерством справжніх воїнів, адже вони в бою здобувають впевненість і перемагають ворогів.

Довідка.

Десантно-штурмові війська Збройних сил України (абревіатура ДШВ ЗСУ) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога.

Бригади десантно-штурмових військ призначені для швидкого розгортання з метою оборони окремих напрямків, ведення штурмових дій, а також охоплення противника повітрям, ведення бойових дій у його тилу.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати