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Коли запровадять графіки відключень світла: в Укренерго дали пояснення

Коли запровадять графіки відключень світла: в Укренерго дали пояснення

У ЗМІ та телеграм-каналах останнім часом шириться інформація про графіки відключень світла, які Укренерго має на “на днях” запровадити. В організації повідомили, що це фейкові повідомлення, які мають на меті посіяти паніку серед споживачів.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Укренерго.

Для створення фейкових новин про відключення світла, недоброчесні медіа і телеграм-канали використовують торішні відео і сюжети з відключеннями світла та посилаються на графіки.

Це пряма брехня і російське ІПСО. Офіційно заявляємо, Укренерго не планує жодних обмежень споживання найближчим часом – якщо не будуть відновлені російські атаки на енергосистему, –

попереджають в Укренерго.

Також в компанії повідомляють, що розпалювачі штучної паніки почали користатися тим, що зараз річниця початку масованих атак на українську систему. Вони використовують торішні відео і тексти, деякі сюжети переозвучують, додаючи додаткової брехні, і видають за свіжі справжні повідомлення.

Окрім того, в компанії запевняють, що на даний час виробництва електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів. А стан енергосистеми наразі не дає жодних підстав запроваджувати графіки відключень найближчим часом – якщо не буде нових обстрілів.

В Укренерго впевнені, що мета цих фейкових повідомлень – посіяти паніку, недовіру, виснажити українців.

Будь ласка, користуйтеся офіційними джерелами інформації. Реальна інформація щодо відключень – лише на сайті, ФБ та Телеграм-каналі Укренерго та на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача, –

пояснили в повідомленні.

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