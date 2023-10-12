Новини Одеси та Одеської області

Увага – ДТЕК зробив важливу заяву про графіки відключення світла

Увага – ДТЕК зробив важливу заяву про графіки відключення світла

У ДТЕК відреагували на інформацію, що шириться в деяких медіаресурсах про графіки відключень світла, які вже розміщені на сайті компанії.

Інформація з’явилася в офіційному телеграм-каналі ДТЕК.

У компанії спростували інформацію, що почнуть вимикати світло за графіками, які розміщені на сайті.

Офіційно повідомляємо: графіки відключень розміщені на сайтах постійно, весь рік. Однак вони не застосовуються наразі. Якщо буде така необхідність – ми обов’язково про це повідомимо, –

наголосили у повідомленні.

Оскільки торішній осінньо-зимовий період був важким і для енергетиків, і для споживачів, щоб не сіяти панічні настрої у суспільстві, в ДТЕК наголошують, щоб українці слідкували за інформацією лише на офіційних сервісах ДТЕК.

Ми завжди максимально оперативно інформуємо про будь-які зміни, –

повідомили у компанії.

Нагадаємо, з 1 червня виросла ціна за кВт світла, оскільки пошкоджену внаслідок російських обстрілів енергосистему треба було відновлювати та підготувати до нового опалювального сезону.

“Одеське життя” писало, що станом на сьогодні 100% об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери в Одеській області готові до опалювального сезону, який планується розпочати з 1 листопада.

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