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Когда будут введены графики отключений света: в Укрэнерго дали объяснение

Когда будут введены графики отключений света: в Укрэнерго дали объяснение

В СМИ и телеграмм-каналах в последнее время распространяется информация о графиках отключений света, которые Укрэнерго должно на днях ввести. В организации сообщили, что это фейковые сообщения, которые имеют целью посеять панику среди потребителей.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Укрэнерго.

Для создания фейковых новостей об отключении света, некоторые медиа и телеграм-каналы используют прошлогодние видео и сюжеты с отключениями света и ссылаются на графики.

Это прямая ложь и россиское ИПСО. Официально заявляем, Укрэнерго не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время – если не будут возобновлены российские атаки на энергосистему, —

предупреждают в Укрэнерго.

Также в компании сообщают, что разжигатели искусственной паники начали пользоваться тем, что сейчас годовщина начала массированных атак на украинскую систему. Они используют прошлогодние видео и тексты, некоторые сюжеты переозвучивают, добавляя дополнительное вранье, и выдают за свежие настоящие сообщения.

Кроме того, в компании уверяют, что в настоящее время производства электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. А состояние энергосистемы не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время — если не будет новых обстрелов.

В Укрэнерго уверены, что цель этих фейковых сообщений – посеять панику, недоверие, истощить украинцев.

Пожалуйста, воспользуйтесь официальными источниками информации. Реальная информация об отключениях — только на сайте, ФБ и Телеграм-канале Укрэнерго и на официальном сайте вашего облэнерго или в вашем личном кабинете потребителя, —

объяснили в сообщении.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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