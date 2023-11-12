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Коли в Україні з’являться дешеві овочі та фрукти?

Коли в Україні з’являться дешеві овочі та фрукти?

Весною 2024 року в Україні очікується зниження цін на овочі. Чому, пояснили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

За інформацією Мінагро, українським аграріям виділили 500 млн грн у вигляді грантів на облаштування теплиць, ягідників, садів та виноградників. При цьому 30 заявок надійшло на теплиці та понад 130 – на садівництво.

За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, як підтримка фермерів буде закладено близько 2 тис. гектарів нових садів.

«Загалом видано позитивне рішення на виплату у вигляді грантів на суму 590 млн грн. Також завдяки грантам буде створено близько 40 га нових теплиць»

– сказав чиновник.

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Також повідомляється, що завдяки виданим грантам планується створити понад 17,6 тис. сезонних робочих місць та 1200 постійних, у тому числі і для внутрішньо переміщених осіб, які прибули до сільської місцевості.

За словами Висоцького, найбільш затребуваними культурами у претендентів на виплати виявилися горіх, яблуня, лохина, а також помідори та огірки. Він наголосив, що в рамках реалізації грантової програми передбачено понад 10 культур для висаджування. Серед них – фундук, малина, виноград, суниця, обліпиха, черешня та слива. Йдеться про продукцію, яка добре росте у наших кліматичних умовах.

Представник Мінагро уточнив, що грантова програма діє з 2022 року. Вона має великий попит з боку аграріїв, охоплює не лише овочі, а й ягоди, салати та квіти.

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Відомство планує побачити перший ефект від реалізації ініціативи навесні 2024 року.

Очікується, що в Україні зменшаться перепади цін між тепличними та сезонними продуктами. Минулих років доводилося багато імпортувати. Ціни на товари залежали від курсу долара та логістичних ризиків.

«Свіжа продукція вже не так залежатиме від перетину кордону, буде ближче до споживача. Це має вплинути на зниження середньозваженої ціни тепличних овочів»,

– додав заступник міністра аграрної політики.

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Джерело: Цензор.НЕТ

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