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Когда в Украине появятся дешевые овощи и фрукты?

Когда в Украине появятся дешевые овощи и фрукты?

Весной 2024 года в Украине ожидается снижение цен на овощи. Почему, пояснили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

По информации Минагро, украинским аграриям выделили 500 млн грн в виде грантов на обустройство теплиц, ягодников, садов и виноградников. При этом 30 заявок поступило на теплицы и свыше 130 – на садоводство.

По словам первого замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, в качестве поддержки фермеров будет заложено около 2 тыс. гектаров новых садов.

«В целом выдано положительное решение на выплату в виде грантов на сумму 590 млн грн. Также благодаря грантам будет создано около 40 га новых теплиц»,

– сказал чиновник.

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Также сообщается, что благодаря выданным грантам планируется создать более 17,6 тыс. сезонных рабочих мест и 1200 постоянных, в том числе и для внутренне перемещенных лиц, которые прибыли в сельскую местность.

По словам Высоцкого, самыми востребованными культурами у претендентов на выплаты оказались орех, яблоня, голубика, а также помидоры и огурцы. Он подчеркнул, что в рамках реализации грантовой программы предусмотрено свыше 10 культур для высаживания. Среди них – фундук, малина, виноград, земляника, облепиха, черешня и слива. Речь идет о продукции, которая хорошо растет в наших климатических условиях.

Представитель Минагро уточнил, что грантовая программа действует с 2022 года. Она пользуется большим спросом со стороны аграриев, охватывает не только овощи, но и ягоды, салаты и цветы.

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Ведомство планирует увидеть первый эффект от реализации инициативы уже весной 2024 года.

Ожидается, что в Украине уменьшатся перепады цен между тепличными и сезонными продуктами. В прошлые годы приходилось много импортировать. Цены на товары зависели от курса доллара и логистических рисков.

«Свежая продукция уже не будет так зависеть от пересечения границы, будет ближе к потребителю. Это должно повлиять на снижение средневзвешенной цены тепличных овощей»,

– добавил замминистра аграрной политики.

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Источник: Цензор.НЕТ

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