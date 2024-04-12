Зросла кількість жертв ракетного обстрілу по Одеській області 10 квітня

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, у лікарні помер 56-річний чоловік, який дістав важкі поранення.

Нагадаємо, ввечері 10 квітня в Одесі пролунали кілька потужних вибухів – ворог вкотре атакував Одеський район балістичними ракетами.

В результаті була пошкоджена транспортна інфраструктура і вантажівки, що знаходяться поруч. Загинули 4 людини, зокрема 10-річна дівчинка. Ще 14 людей отримали поранення. Усі загиблі та постраждалі – мирні громадяни, які ввечері поверталися додому з роботи пішки або на авто та потрапили під ворожий обстріл.

Також повідомлялося, що під час повторного удару по Одеській області ввечері 10 квітня загинув бойовий медик Роман Юхневич, який надавав допомогу постраждалим.

Сьогодні в Одесі та області оголошено жалобу.

На фото – наслідки ворожого обстрілу 10 квітня