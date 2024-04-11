Під час ракетного удару по Одеському району 10 квітня загинув бойовий медик

Унаслідок ракетного удару по транспортно-логістичній інфраструктурі Одеської області ввечері 10 квітня загинув член громадської організації “Українська служба порятунку” Роман Юхневич.

Трагічною звісткою поділився голова ГО “Українська служба порятунку” Павло Диба.

“Внаслідок ворожого обстрілу Одеської області, загинув наш член організації, ветеран війни, справжній патріот України, мужня людина: Роман Юхневич”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють близькі Романа, він загинув під час повторного ракетного удару, коли надавав допомогу постраждалим від першого влучання.

Голова ГО “Ветеранів та інвалідів АТО “Рапіра” Геннадій Дашко зазначив, що Роман був найкращим бойовим медиком батальйону:

“Найкращий бойовий медик батальйону. Десятки врятованих життів. Сміливий, відважний воїн! Загинув рятуючи життя поранених!”

10 квітня країна-терорист завдала подвійного удару балістикою по Одеському району. Унаслідок атаки загинуло четверо людей, серед яких десятирічна дівчинка. Ще чотирнадцять дістали поранення.

Також повідомлялося, що внаслідок “прильоту” по об’єкту транспортної інфраструктури було поранено двох співробітників Одеської залізниці.