Росіяни двічі за ніч атакували Одещину “шахедами”: куди поцілили (фото) (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні вночі, 16 серпня, на Одещині майже три години лунала повітряна тривога. Росіяни кількома хвилями ударних безпілотників двічі атакували південь Одещини.

Про це повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер.

Основною ціллю російських ударів знову була портова та зернова інфраструктура на півдні області.

За словами голови Одеської ОВА, внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідували співробітниками ДСНС.

Вдячний всім, хто сьогодні вночі, дослухаючись до попереджень про небезпеку, спускався до укриттів та перебував у безпечних місцях. Як бачите, це дуже важливо, бо загиблих і постраждалих, на щастя, немає, –

повідомив Олег Кіпер.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що вночі знищили 13 “шахедів”, якими російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини.

Пуски «шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей, –

йдеться в повідомленні.

В ОК “Південь” повідомляють, що вночі ворог атакував південні регіони України кількома хвилями ударних безпілотників.

Спочатку спрямував удар по Миколаївщині, де сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно – всі дрони були знищені.

Пізніше двома потужними хвилями атакував південь Одеської області.

Продовжуючи портово-зерновий терор, ворог поцілив по території одного з портів, зруйнувавши ангари з зерном і сільськогосподарську техніку. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано.

За інформацією від ОК “Південь”, постраждалих немає.

Оновлено.

12:45:

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ворожі дрони влучили у дунайський порт Рені.

Внаслідок влучання російського БПЛА у два металевих склади ангарного типу виникло загоряння 2-х тракторів та виявлено загоряння шроту у поруч розташованому складі на площі 10 кв. метрів.

Рятувальники показали ліквідацію наслідків атаки РФ по порту Одещини.

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