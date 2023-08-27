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Одеський будинок Чижевича: через місяць після ракетної атаки (фоторепортаж)

Одеський будинок Чижевича: через місяць після ракетної атаки (фоторепортаж)

Огороджувальні стрічки, попередження, що це – «місце обстеження і «переміщення об’єктів суворо заборонено», плівка замість скла на вікнах, фанера замість знищених дверей, вікон, вікно з вибитим склом… Так виглядає пам’ятка архітектури на Військовому узвозі. Це – будинок Чижевича.

Жертва рашистської атаки

Ми на Військовому узвозі. Пройшло понад місяць з ракетної атаки по Одесі, яка сталася 23 липня.

Будинок Чижевича – одна з жертв тої атаки. Дивитися страшно – майже як і в той день, коли ми були тут після рашистського «подарунку»

Одесский дом Чижевича после обстрела, ограждение
Одесский дом Чижевича после обстрела, лента
Одесский дом Чижевича после обстрела, август 2023
Одесский дом Чижевича после обстрела2
Одесский дом Чижевича после обстрела

З історії будинку Чижевича

Рік народження будинку – 1875-й. Архітектор – В.Брун (в деяких джерелах написання прізвища інше – Брунс). Стиль – неоренесанс. Це був дохідний дім ЙосипаЧижевича, одеського громадського діяча, відомого мемуариста (до речі, завдяки йому розвіяний відомий міф про одеську Чумку).

Будівля є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення під назвою «Будинок житловий Чижевича». Знаходиться на території, що внесена до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Будинок Чижевича: моторошно дивитись

Спеціалісти місії ЮНЕСКО проводять в Одесі попередню оцінку збитків, заподіяних культурним пам’ятникам міста під час ворожих ракетно-дронових ударів…

Як виглядає сьогодні, через місяць після атаки, одна з їхніх жертв – одеський історичний будинок Чижевича – дивіться на наших фото:

Одесский дом Чижевича после обстрела4
Одесский дом Чижевича после обстрела, окно
Одесский дом Чижевича после обстрела, окна
Одесский дом Чижевича после обстрела, крыша
Одесский дом Чижевича после обстрела

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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