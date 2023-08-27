Одеський будинок Чижевича: через місяць після ракетної атаки (фоторепортаж)

Огороджувальні стрічки, попередження, що це – «місце обстеження і «переміщення об’єктів суворо заборонено», плівка замість скла на вікнах, фанера замість знищених дверей, вікон, вікно з вибитим склом… Так виглядає пам’ятка архітектури на Військовому узвозі. Це – будинок Чижевича.

Жертва рашистської атаки

Ми на Військовому узвозі. Пройшло понад місяць з ракетної атаки по Одесі, яка сталася 23 липня.

Будинок Чижевича – одна з жертв тої атаки. Дивитися страшно – майже як і в той день, коли ми були тут після рашистського «подарунку»…

З історії будинку Чижевича

Рік народження будинку – 1875-й. Архітектор – В.Брун (в деяких джерелах написання прізвища інше – Брунс). Стиль – неоренесанс. Це був дохідний дім ЙосипаЧижевича, одеського громадського діяча, відомого мемуариста (до речі, завдяки йому розвіяний відомий міф про одеську Чумку).

Будівля є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення під назвою «Будинок житловий Чижевича». Знаходиться на території, що внесена до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Будинок Чижевича: моторошно дивитись

Спеціалісти місії ЮНЕСКО проводять в Одесі попередню оцінку збитків, заподіяних культурним пам’ятникам міста під час ворожих ракетно-дронових ударів…

Як виглядає сьогодні, через місяць після атаки, одна з їхніх жертв – одеський історичний будинок Чижевича – дивіться на наших фото:

Фото авторки