На Одещині сім’я втратила на війні другого сина, який захищав Україну

Євген Бончев, 38-річний молодший сержант боровся за незалежність України у складі 11-ї бригади імені Михайла Грушевського. 29 серпня, під час виконання бойового завдання, військовий отримав поранення несумісні із життям.

Про це повідомляє 11-та бригада імені Михайла Грушевського НГУ.

Загиблий Євген — це вже другий син, якого втратила родина Бончевих на російсько-українській війні. У лютому сім’я поховала молодшого сина – Ігоря.

Як повідомили у бригаді, Євген зник безвісти наприкінці серпня в районі Мала Токмачка Запорізької області.

Його мати до останнього вірила, що син живий. Вона зверталася з проханням допомогти у його пошуках. Вона шукала Євгена у списках поранених та полонених, проте, на жаль, дива не сталося.

Євгена згадують у його рідному навчальному закладі — Надеждівському ліцеї Арцизької міської ради. Євгена там пам’ятають, як дуже розумну людину з великим серцем.

Полеглий захисник України закінчив ліцей з золотою медаллю та здобув вищу освіту в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті.

Але війна внесла свої корективи в його життя. Уже з перших днів повномасштабного вторгнення Євген Бончев разом з молодшим братом Ігорем вступили до Збройних сил України.

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