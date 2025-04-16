Про це йдеться у звіті експертної комісії Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Комісія дійшла висновку, що об’єкти топонімії, присвячені радянському та російському письменнику-сатирику Михайлу Жванецькому, належать до символіки російської імперської політики. Відповідно до Закону України «Про засудження і заборону пропаганди імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії», подальше використання імені Жванецького в назвах географічних об’єктів, юридичних осіб та об’єктів права власності є пропагандою російської імперської політики.

Причина – позиція сатирика щодо анексії Криму. В інституті заявили, що позиція Жванецького «цілком відповідає російському наративу про формальну, а не реальну суб’єктність України як суверенної держави, подальшу долю державності якої можуть вирішувати тільки США і держава-агресор РФ».

Також згадується, що 2019 року Жванецький відвідав окупований Крим для участі у зйомках фільму «Одесский пароход» для каналу «Россия 1».

«На підставі викладеного, творча діяльність Жванецького Михайла Михайловича (1934-2020) – радянського і російського письменника-сатирика не пов’язана з розвитком української культури, водночас цілком відповідає визначенню русифікації в розумінні Закону. Присвоєння імені М. Жванецького географічним об’єктам, назвам юридичних осіб та об’єктів права власності, об’єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам’ятників і пам’ятних знаків в Україні.

Що думають про Жванецького в Одесі

З висновками Інституту нацпам’яті не згодна депутатка Одеської міськради Світлана Осауленко. На своїй сторінці у Фейсбук, вона заявила, що в процесі деколонізації важливо зберігати баланс і не втрачати культурну ідентичність.

«Викреслити Жванецького з нашої культурної історії – означає зробити крок від деколонізації до самоусунення. Стерти не імперію, а частину українського південного міського коду, який існував всупереч імперіям, а не на їхню користь», – вважає Світлана Осауленко.

За її словами, Жванецький, хоч і писав російською, був голосом Одеси – іронічної, багатокультурної та української. Він висміював радянську бюрократію, убогість мислення і брехню системи.

Після здобуття Україною незалежності Жванецький не дистанціювався від українського походження – він неодноразово публічно підкреслював свій зв’язок з Одесою, часто бував у місті, підтримував одеську культурну спільноту.

«Тексти Жванецького транслювалися у формі сприйняття, зрозумілій жителям Одеси, що призвело до того, що в 1991 році ніхто не вийшов захищати радянську систему», – пише депутат.

Нагадаємо, Михайло Жванецький народився, жив і писав в Одесі. Він визнаний почесним громадянином Одеси і отримав звання «Народного артиста України». Влітку 2024 року влада Одеської області вирішила перейменувати бульвар Жванецького в місті на бульвар Військово-морських сил.

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