Про це повідомили в Одеській міськраді та Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

За кількома адресами в місті спалахнули пожежі, горіли житлові будинки, пошкоджено складські будівлі.

«В одному з житлових будинків сім’я дотримувалася правил «двох стін», що ймовірно і врятувало їм життя, адже будівля повністю понівечена», – кажуть рятувальники.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали 3 людини.



На місцях працювали психологи ДСНС і поліції.

На ліквідацію наслідків залучалися 52 пожежники та 15 одиниць техніки, від Асоціації добровільних пожежників України – 2 одиниці техніки та 5 осіб.

Зранку на місцях «прильотів» розпочнуть роботу комунальні служби та співробітники районної адміністрації.

Як повідомлялося, повітряна атака «шахедами» на Одещину розпочалася з вечора 15 квітня і тривала до 02:15 ночі. Ворог атакував Одесу та Одеський район кількома хвилями з різних напрямків.

Раніше «Одеське життя» розповідало про нову тактику обстрілів Одеси, яку останнім часом почали застосовувати росіяни.

Читайте також: Вісім постраждалих, зруйнована операційна: наслідки обстрілу Одеси у Вербну неділю (фото, відео).