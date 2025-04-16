Північний РЕМ
Роботи до 14:00:
- пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
- пров. 5-й Деревообробний, 30-147,
- Хімічна, 200-216.
Роботи до 19:00:
- С. Ядова, 24а, 26,
- Котлєєвська, 1-21.
Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Академічна,
- Баштанна, 6-25,
- Городня, 1-18а,61,
- Дмитрівська, 5/корп.12, 20а, Купріна, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 3, 7, 7/9а, 7/9, 14, 14а, 24б,
- Окружна, 40, Рєпіна, 1-7,
- дорога Фонтанська, 60/3-153/9,
- пров. Академічний, 7/9.
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