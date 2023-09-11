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Хабарникам на Одещині загрожує до 10 років в’язниці: вимагали гроші за виготовлення документів

Хабарникам на Одещині загрожує до 10 років в’язниці: вимагали гроші за виготовлення документів

У корупції підозрюють двох посадовців кваліфікаційної комісії, які продавали посвідчення судноводія торговельного судна. Вартість документа коливалася від 700 до 1200 грн.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

В повідомленні йдеться, що корупційною діяльністю займалися голова та секретар кваліфікаційної комісії з підтвердження кваліфікації судноводія Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

хабарники

Вони організували корупційну схему, згідно з якою отримували хабарі за вдале проходження іспиту та отримання посвідчення судноводія торговельного судна.

За такою схемою за одне засідання комісії проходило близько 20 моряків.

При цьому, учасники комісії погрожували внесенням негативних відомостей до протоколу, якщо моряк відмовлявся «співпрацювати».

У Нацполіції додали, що вартість послуги коливалася від 700 до 1200 доларів США.

хабар

За словами правоохоронців, у такий спосіб посадовці отримали майже два мільйони у гривневому еквіваленті.

Правоохоронці затримали правопорушників у службовому кабінеті, щойно один отримав від «клієнта» хабар у сумі 700 доларів США та поділив його з іншим.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 2147000 та 1073600 гривень. Обох чоловіків відсторонено від посади.

За вчинений злочин передбачається покарання у виді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, повідомили в поліції.

Наразі слідство триває.

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