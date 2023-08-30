Голова громади на Одещині вирішив збагатитися на ремонті бомбосховища: подробиці

На Одещині викрили голову однієї з територіальних громад Березівського району, якого підозрюють у хабарництві під час ремонту бомбосховища.
Про це повідомили в СБУ.
В повідомленні йдеться, що голову однієї з обʼєднаних територіальних громад Одещини викрили на корупції під час тендерів на капітальні та поточні ремонти місцевого бомбосховища.
Як з’ясували працівники СБУ, голова громади незаконно впливав на хід і результати тендерів. Він вимагав і отримав гроші від представника комерційної структури. За це голова мав посприяти, аби фірма перемогла у відкритому конкурсі та укладанні договору на ремонт місцевого бомбосховища.
Сума хабаря складала 100 тис. грн. – 10% від загальної суми виділеної на проведення ремонту (1 млн гривень).
А якщо представник фірми відмовиться сплатити «данину», то посадовець погрожував, що даний підрядник більше не зможе брати участь в тендерах, а також йому будуть відмовляти в укладанні договорів на інші ремонтні роботи.
Крім того, встановлено, що ремонтні роботи в зазначеному бомбосховищі фактично проведені наприкінці 2022 року.
Оперативники спецслужби задокументували отримання фігурантом першого «траншу» та затримали його «на гарячому», під час отримання ним другої частини неправомірної вигоди, –
повідомили в СБУ.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди).
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до оборудки осіб.
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