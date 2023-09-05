За кількістю корупціонерів Одещина посіла третю сходинку серед найкорумпованіших регіонів

Згідно з кількістю записів у реєстрі НАЗК, Одещина посіла третє місце в антирейтингу регіонів України, де процвітає корупція. Поступається наш регіон лише Львівщині та Дніпропетровщині.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру.

Згідно з Реєстром, в Одеські області зафіксували 1158 записів про корупцію.

З них 1153 людини визнані причетними до корупційних дій за судовими рішеннями. З них 210 — за кримінальними статтями, 943 — за адміністративними, і ще п’ять — за дисциплінарними стягненнями.

З Реєстру стало відомо, що поступається Одещина двом областям. Очолила антирейтинг за кількістю корупціонерів Львівська область – 1907 записів. Трохи менше у Дніпропетровській – 1854 записів.

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