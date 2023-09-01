На Одещині посадовець вимагав гроші за встановлення соняних панелей

На Одещині викрили керівника управління Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, який вимагав гроші від інвесторів за встановлення сонячних панелей в колонії. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, до посадовця звернулися представники іноземної держави, аби інвестувати кошти в Україну, не дивлячись на воєнний стан. Вони хотіли встановити на будівлях і спорудах однієї із виправних колоній сонячні батареї.

Підозрюваний підтвердив можливість реалізації цих проєктів. Проте після цього почав вимагати від представника юридичної особи хабар. За це він обіцяв допустити представників компанії на територію колонії та укласти договір.

Чоловіка затримали при одержанні 7000 доларів США та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Посадовцю зарожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Одесі викрито місцевого мешканця, який за 20 тисяч доларів США збирався виготовити документи про непридатність до військової служби. Зробити він це мав через знайомого у ТЦК і СП.

Фото: ДБР