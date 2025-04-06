І якщо на ранок сьогоднішнього дня, 6 квітня, в Одесі продовжує триматися хоч і сира, але плюсова температура, то у Балті, Любашівці та інших населених пунктах області знову запанувала зима.

Ось які фото надіслали «Одеському життю» наші кореспонденти.

Це Любашівка. Адже вже почала цвісти вишня…

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А це Кодима та Балта. Тут теж почалося весняне цвітіння, але зима вирішила внести свої корективи:

Зима навідалася і на Південь Одещини. Це Арциз:

Нагадаємо, на сьогоднішній недільний день, 6 квітня 2025 року, синоптики прогнозували в Одесі та Одеській області прохолодну та дощову погоду. Вночі в Одесі пройшла сильна гроза, подекуди – з градом.