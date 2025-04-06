Апрель в Одессе

Прогноз погоди в Одесі на 7 квітня

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В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-3°С тепла, вдень підніметься не більше ніж до 6-8°С тепла.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 6 квітня, у частині Одеської області випав сніг. Опади у вигляді снігу спостерігалися і в Одесі, втім, через плюсову температуру він надовго не «затримався».

Прогноз погоди в Одеській області на 7 квітня

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Вночі можливі заморозки 0-5°С, місцями 1-3°С тепла, вдень 4-9°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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Фото Марії Котової

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