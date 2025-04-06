Прогноз погоди в Одесі на 7 квітня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-3°С тепла, вдень підніметься не більше ніж до 6-8°С тепла.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 6 квітня, у частині Одеської області випав сніг. Опади у вигляді снігу спостерігалися і в Одесі, втім, через плюсову температуру він надовго не «затримався».
Прогноз погоди в Одеській області на 7 квітня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Вночі можливі заморозки 0-5°С, місцями 1-3°С тепла, вдень 4-9°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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Фото Марії Котової