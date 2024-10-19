Громада з Одеської області отримала в подарунок диво-вежу

З її допомогою буде набагато легше ремонтувати будівлі, трубопроводи та іншу інфраструктуру. А якщо не буде електрики – використовуватимуть як генератор.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Мобільну освітлювальну вежу з генератором громада отримала за програмою USAID (посольства США) для поліпшення безпеки та інфраструктури.

Освітлювальна вежа мобільна, обладнана колесами та причіпним пристроєм до автомобіля, що дає змогу використовувати її в різних частинах громади залежно від потреб.

Це обладнання допоможе громаді забезпечувати освітлення в темну пору доби під час аварій чи ремонтних робіт, а ще стане автономним джерелом електроенергії у разі надзвичайних ситуацій.

Читайте також: