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Громада з Одеської області отримала в подарунок диво-вежу

Громада з Одеської області отримала в подарунок диво-вежу

Вишка, яка їздить, світить і виробляє електрику, з’явилася у Визирській громаді. Там розраховують, що ця техніка допоможе легше пережити майбутню зиму.

З її допомогою буде набагато легше ремонтувати будівлі, трубопроводи та іншу інфраструктуру. А якщо не буде електрики – використовуватимуть як генератор.

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Мобільну освітлювальну вежу з генератором громада отримала за програмою USAID (посольства США) для поліпшення безпеки та інфраструктури.

Освітлювальна вежа мобільна, обладнана колесами та причіпним пристроєм до автомобіля, що дає змогу використовувати її в різних частинах громади залежно від потреб.

Це обладнання допоможе громаді забезпечувати освітлення в темну пору доби під час аварій чи ремонтних робіт, а ще стане автономним джерелом електроенергії у разі надзвичайних ситуацій.

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