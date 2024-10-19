Громада из Одесской области получила в подарок чудо-вышку

С ее помощью будет намного легче ремонтировать здания, трубопроводы и другую инфраструктуру. А если не будет электричества — будут использовать как генератор.

Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Мобильную осветительную башню с генератором громада получила по программе USAID (посольства США) для улучшения безопасности и инфраструктуры.

Осветительная башня мобильная, оборудована колесами и прицепным устройством к автомобилю, что позволяет использовать ее в разных частях громады в зависимости от потребностей.

Это оборудование поможет громаде обеспечивать освещение в темное время суток во время аварий или ремонтных работ, а еще станет автономным источником электроэнергии в случае чрезвычайных ситуаций.

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