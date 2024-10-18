Взимку одеситам слід чекати проривів тепломереж: що не так з їхніми трубами

Наразі КП «ТМО» проводить роботи із заміни теплотраси довжиною 150 метрів діаметром 108 мм на вулиці Дігтярна, 35. Для підвищення довговічності та ефективності труби на цій ділянці утеплили та гідроізолювали.

Тривають роботи за адресами:

просп. Гімназична, 14 – заміна теплотраси довжиною 80 м;

вул. Балтиморська, 33 – заміна теплотраси довжиною 10 м;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 20 – заміна теплотраси довжиною 15 м;

вул. Сім’ї Глодан, 14 – заміна теплотраси довжиною 20 м;

вул. М’ясоїдівська, 34-36 – заміна теплотраси довжиною 40 м.

Проводиться й ізоляція трубопроводів наземної прокладки. А якщо городяни все ж таки побачать голі труби, що «опалюють повітря», для усунення неполадок вони можуть звернутися до КП «Теплопостачання міста Одеси», запевняє Анна Позднякова.

– Чи будуть прориви мереж взимку? Будуть – і від цього ми теж нікуди не дінемося, – визнає чиновниця, – Середній вік труб в Одесі – близько 50 років. Найстаріші, в історичному центрі міста, почали прокладати ще в 50-х роках минулого століття – коли будували ТЕЦ. У спальних районах – у 70-80-ті роки. За останні 10 років багато було замінено саме магістральних мереж на сучасні попередньо ізольовані труби. Вони мають термін експлуатації 50 років. Але поміняти треба ще дуже багато. У 2020 році ми почали розробку схеми теплопостачання міста. У 2022-му, уже під час війни, її затвердив Кабмін. Там є всі необхідні розрахунки. Для того щоб поміняти всю мережу нашого міста на сучасні попередньо ізольовані труби – з урахуванням протяжності та діаметра – нам потрібно 20 мільярдів гривень. Без залучення фінансової допомоги зовнішніх партнерів підприємство самостійно це зробити не може. Але після війни ми плануємо все ж таки залучити кредитні кошти.

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Крім ремонту тепломереж, у міських котельнях міняють старі насоси, які споживають багато електроенергії. За словами Ганни Позднякової, усі міські котельні до опалювального сезону готові. Уже закінчуються роботи на головній насосній станції.

– Старі насоси працювали тут понад 55 років. Вони фізично зношені й морально застаріли. Нині до Одеси надійшло чотири насоси потужністю 200 кВт кожен. Їхнє виготовлення профінансувало посольство Швейцарії. Це сучасне обладнання зменшить споживання електрики та збільшить у разі відключення надійність забезпечення тепловою енергією мешканців центральної частини міста, – розповіла чиновниця.

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