Громада Одещини передала на фронт майже чотири десятки FPV-дронів

Про це повідомили на facebook-сторінці Саф’янівської громади.

У повідомленні йдеться, що Новий рік для громади почався з допомоги військовослужбовцям.

У громаді впевнені, що придбані й передані на фронт 37 FPV-дронів допоможуть нашим бійцям нищити російських загарбників.

Підтримка українських захисників та забезпечення їх усім необхідним залишається пріоритетним напрямком роботи Саф’янівської громади в новому році, –

повідомили на сторінці громади.

Нагадаємо, нещодавно “Одеське життя” відкривало збір для придбання FPV-дрона, який був необхідний на Авдіївський напрямок, на якому захищає країну чоловік журналістки нашого видання. Завдяки нашим читачам збір у сумі майже 65 тисяч гривень вдалося закрити менш ніж за дві доби.