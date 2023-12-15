Нашим бійцям на гарячому напрямку терміново потрібен Мавік: відкритий збір

Про це розповіла журналістка “Одеського життя” Віра Корольченко, чоловік якої пішов на фронт добровольцем і зараз воює під Авдіївкою.

Щоб дрон швидше зміг потрапити до наших хлопців на фронт, можна допомогти донатом чи репостом.

Збір відкритий у Монобанк

Нагадаємо, до нашої редакції звернулися волонтери за допомогою — нашим захисникам та захисникам у ці зимові дні потрібні теплі жилети.