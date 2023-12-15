Нашим бійцям на гарячому напрямку терміново потрібен Мавік: відкритий збір

Нашим захисникам в Авдіївці терміново потрібний дрон Мавік. Оголошений волонтерами кілька тижнів тому збір на квадракоптер завмер і не рухається. А “пташка” потрібна їм тут і зараз. Залишилося зібрати ще 64,5 тисячі гривень.
Про це розповіла журналістка “Одеського життя” Віра Корольченко, чоловік якої пішов на фронт добровольцем і зараз воює під Авдіївкою.
Щоб дрон швидше зміг потрапити до наших хлопців на фронт, можна допомогти донатом чи репостом.
Нагадаємо, до нашої редакції звернулися волонтери за допомогою — нашим захисникам та захисникам у ці зимові дні потрібні теплі жилети.