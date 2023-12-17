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Мавік летить до Авдіївки: читачі “Одеського життя” допомогли закрити збір

Мавік летить до Авдіївки: читачі “Одеського життя” допомогли закрити збір

Декілька днів тому “Одеське життя” повідомило, що наша журналістка збирає гроші для придбання Мавіка на Авдіївський напрямок. Завдяки нашим читачам збір був закритий менш ніж за дві доби.

Журналістка Віра Корольченко попросила допомоги, щоби закрити збір для військових. Для закриття збору не вистачало 64,5 тисячі гривень.

Чекати часу не було, адже це Авдіївка – один із найгарячіших напрямків фронту сьогодні, де щодня наші бійці відбивають по кілька десятків атак. А для Віри це ще й болісна тема – адже на Авдіївському напрямку воює її чоловік і “пташка” потрібна для його підрозділу.

Але наші читачі показали згуртованість та продемонстрували, що одеситам не байдуже, що відбувається в Авдіївці, адже там наші люди.

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Як пізніше повідомила Віра Корольченко у себе на сторінці, збір був закритий менш ніж через дві доби.

Скрин. Корольченко

За дві доби наші небайдужі читачі переповнили банку, яка буде “розбита” для покупки Мавіка.

Наша редакція вкотре переконалася, що зі своїми читачами ми на одній хвилі.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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