Мавік летить до Авдіївки: читачі “Одеського життя” допомогли закрити збір

Журналістка Віра Корольченко попросила допомоги, щоби закрити збір для військових. Для закриття збору не вистачало 64,5 тисячі гривень.

Чекати часу не було, адже це Авдіївка – один із найгарячіших напрямків фронту сьогодні, де щодня наші бійці відбивають по кілька десятків атак. А для Віри це ще й болісна тема – адже на Авдіївському напрямку воює її чоловік і “пташка” потрібна для його підрозділу.

Але наші читачі показали згуртованість та продемонстрували, що одеситам не байдуже, що відбувається в Авдіївці, адже там наші люди.

Як пізніше повідомила Віра Корольченко у себе на сторінці, збір був закритий менш ніж через дві доби.

За дві доби наші небайдужі читачі переповнили банку, яка буде “розбита” для покупки Мавіка.

Наша редакція вкотре переконалася, що зі своїми читачами ми на одній хвилі.