Громада Одесщины передала на фронт почти четыре десятка FPV-дронов

Об этом сообщили на facebook-странице Сафьяновской громады.

В сообщении говорится, что Новый год для громады начался с помощи военнослужащим.

В громаде уверены, что приобретенные и переданные на фронт 37 FPV-дронов помогут нашим бойцам уничтожать российских захватчиков.

Поддержка украинских защитников и обеспечение их всем необходимым остается приоритетным направлением работы Сафьяновской громады в новом году, —

сообщили на странице громады.

Напомним, недавно «Одесская жизнь» открывала сбор для приобретения Мавика. Он был необходим на Авдеевское направление, на котором защищает страну муж журналистки нашего издания. Благодаря нашим читателям сбор в сумме почти 65 тысяч гривен удалось закрыть менее чем за двое суток.