Як працюватиме мобільний зв’язок в Одесі взимку

Оператори мобільного зв’язку запевняють, що навіть якщо будуть обстріли енергооб’єктів та відключення світла, таких перебоїв зв’язку, які були минулої зими, не буде.

Про це йшлося на брифінгу Медіацентру Україна-Одеса.

Війна продовжується і рашисти не залишають планів залишити українців узимку без світла, опалення, води та зв’язку. Щоб одесити та мешканці області могли користуватися в такій ситуації телефонами та інтернетом, оператори збудували в регіоні 75 нових станцій мобільного зв’язку.

Їхня збільшена кількість може допомогти під час блекаутів. Також на них встановили нові акумулятори, розраховані щонайменше на 8 годин роботи.

За цей час мобільні групи співробітників мають об’їхати базові станції та підключити генератори.

Число нових станцій по операторах розділилося так:

Київстар» збудував 48 нових базових станцій;

“Лайфсел” – 18;

“Водафон Україна” – 9.

Станції мобільного зв’язку мають працювати без свтла 3 дні

Мінімальний час автономної роботи станцій мобільного зв’язку, який мають забезпечити мобільні оператори – 72 години (3 доби).

«Є генератори, запаси пального. Також вживалися мобільні оператори заходів щодо заміни старих акумуляторів. Вони зараз використовують нові літієві акумулятори, що швидко заряджаються, і дають можливість 8 годин працювати без перебоїв. Буде час на формування оперативних груп щодо усунення проблем із подачею енергії», – розповів в.о. директора департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської ОВА Іван Тимошенко.

«Ми закуповували дизель-генератори та нові акумулятори, ми трохи переробили нашу мережу. Звичайно, ми розвивали її та будували нові базові станції. Плюс одна така станція допоможе всім, якщо буде блікати. Вона дозволить збільшити міцність нашої мережі», – пояснив речник “Водафон Україна” Кирило Лазарєв.

В супермаркетах і торгових центрах має бути безкоштовний вай-фай

Також обласна адміністрація зараз працює разом із супермаркетами та рітейлерами регіону над тим, щоб створити на базі великих магазинів майданчики для роздачі інтернету по вай-фай.

“Це на той випадок, якщо для мобільного інтернету не вистачатиме міцності базових станцій під час блекауту”, – уточнив Іван Тимошенко.

Навіть за відсутності електрики ви можете залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом, якщо підключіть інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу в Одесі, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися ТУТ.

«Кількість абонентів на одну базову станцію зростала дуже сильно під час блекаутів. Як змогли ущільнити покриття та розширити трансмісійну ємність на базових станціях», – підтвердив провідний інженер із планування мобільної мережі ТОВ “Лайфсел” Ігор Задорожний.

Представники операторів не змогли назвати загальну суму грошей, витрачену на покращення мережі, але уточнили, що кожна базова станція може коштувати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень.

Ще по темі: