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В Одесі багатоквартирні будинки можуть безплатно отримати генератори: подробиці

В Одесі багатоквартирні будинки можуть безплатно отримати генератори: подробиці

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на Одещині можуть безплатно отримати генератори. Для цього необхідно написати заяву до робочої групи при Одеські ОВА.

Про це під час брифінгу повідомив Володимир Карпич, заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення Одеської ОВА.

За його словами, звертатися треба до робочої групи при Одеській ОВА. Там цей запит розглянуть і вирішать чи потрібна ОСББ така допомога.

Тому що були і є випадки, коли люди, не розуміючи для чого їм потрібен генератор, все одно його просять… Після обговорення, який генератор потрібен, ми починаємо шукати допомогу, щоб придбати генератор для ОСББ, —

пояснив Карпич.

Також він додав, коли робоча група схвалить такий запит, то згодом вона передасть генератор. Єдина умова передачі — генератор має бути підключений до систем життєзабезпечення будинку.

Карпич розповів, що на даний час від ОСББ надійшло близько 50 запитів на отримання безоплатних генераторів.

Нагадаємо, 30 листопада 2022 року Одеська міськрада підтримала ініціативу компенсації частини вартості генераторів.

На таку послугу зможуть розраховувати мешканці будинків, де створено ОСББ. Компенсувати планують до 70% вартості генератора, але не більше 100 тисяч гривень для одного будинку. Загалом на це із бюджету у 2023 році виділять 30 мільйонів.

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