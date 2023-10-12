Одеська область готується до холодів: які є резерви у разі обстрілу

Про це 12 жовтня розповів заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВ Володимир Карпіч.

До роботи в осінньо-зимовий період підготували:

1315 котелень;

1908 км. теплових мереж;

248 об’єктів водопостачання;

8867 багатоквартирних житлових будинків;

489 дитячих садків;

623 навчальні заклади;

399 закладів охорони здоров’я.

“Проблемних питань щодо технічної підготовки об’єктів житлово-комунальних господарств та соціальної сфери немає. Опалювальний сезон плануємо розпочати з 1 листопада, але для цього потрібно, щоб чотири дні поспіль температура на вулиці була не вищою за вісім градусів, тому через це початок може зрушитися на пару днів”, – зазначив чиновник.

Якщо повториться обстріл по об’єктах енергетики

У разі обстрілу для ремонту пошкоджених енергооб’єктів все необхідне є.

“Матеріалів достатньо, є запасні трансформатори та обладнання дуже високого рівня, але ви повинні розуміти, що на його встановлення потрібен певний час, швидко не вийде, і ми до цього готові”, – каже Володимир Карпіч.

Він додав, що у кожного підприємства є необхідний мінімум запасу палива на п’ять діб: воно або в наявності, або в талонах. Також Володимир Карпіч зазначив, що вже затверджено графіки відключень, проте їх застосовуватимуть у разі пошкоджень енергомереж та електростанцій.

Для захисту важливих об’єктів від обстрілів області будується один саркофаг. Як альтернативні та дешевші засоби захисту використовують габіони.

За його словами, в області проведено інвентаризацію наявності генераторів на життєво важливих об’єктах інфраструктури та соціальної сфери. Генератори переважно закуплені за рахунок місцевого самоврядування та міжнародних організацій.

Генераторами забезпечено 90% шкіл, 75% садів та 99% лікарень. Об’єкти централізованого водопостачання також забезпечені додатковим харчуванням у разі відключень на 86%, котельні централізованого теплопостачання – на 97%.

Крім цього, на Одещині є п’ять модульних котелень, які зможуть забезпечити опаленням кілька будинків.

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