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Графіки відключень світла будуть запроваджені лише в одному випадку: пояснили в Міненерго

Графіки відключень світла будуть запроваджені лише в одному випадку: пояснили в Міненерго

В Міненерго відреагували на панічні настрої серед українців про введення графіків відключення світла уже з 1 жовтня. Там запевняють, що розповсюджена у ЗМІ інформація недостовірна.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики України.

У Міністерстві запевняють, що наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону.

В Україні триває наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики.

Завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів, –

повідомили в Міненерго.

Також в міністерстві доводять до відома, що електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується.

Однак відключення споживачів можливі у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом  під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону, –

наголошують в Міністерстві.

Але оскільки минулого року в деяких регіонах України був несправедливий розподіл електроенергії між споживачами, оператори системи розподілу уже розробили та заздалегідь опублікували графіки можливих відключень. Але застосовуватись графіки будуть тільки у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання.

На сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається, –

запевнили в Міненерго.

Нагадаємо, в Одесі можна підключити інтернет, який працює без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі по оптоволокну, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та його вартість, ви можете дізнатися, перейшовши за цим посиланням.

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