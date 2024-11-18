Энергетики сообщили, когда на Таирова в Одессе появятся тепло и вода

ДТЭК Одесские электросети в своем телеграм-канале разместили пост о том, что сотрудникам компании удалось восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры в южной части Одессы. До конца суток в домах одесситов и жителей Одесского района должна появиться вода и тепло.

Аварийные ремонтные работы на магистральных энергетических объектах продолжаются. Ситуация остается сложной. Применяются экстренные отключения, то есть света все еще нет.

Энергетики всей области прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Напомним, что энергетическая инфраструктура Одессы и области понесла значительные разрушения в результате российского массированного удара ракетами и дронами.

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