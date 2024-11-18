Новости Одессы и Одесской области

Энергетики сообщили, когда на Таирова в Одессе появятся тепло и вода

Энергетики сообщили, когда на Таирова в Одессе появятся тепло и вода

Днем 18 ноября одесским энергетикам удалось подключить к єлектроснабжению критическую инфраструктуру на юге города (жилмассив Таирова). Поэтому уже этим вечером жители спального района должны быть с водой и отоплением. Ситуация с восстановлением света остается сложной.

ДТЭК Одесские электросети в своем телеграм-канале разместили пост о том, что сотрудникам компании удалось восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры в южной части Одессы. До конца суток в домах одесситов и жителей Одесского района должна появиться вода и тепло.

Аварийные ремонтные работы на магистральных энергетических объектах продолжаются. Ситуация остается сложной. Применяются экстренные отключения, то есть света все еще нет.

Энергетики всей области прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Напомним, что энергетическая инфраструктура Одессы и области понесла значительные разрушения в результате российского массированного удара ракетами и дронами.

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