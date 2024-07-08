Екололги встановили, чому в Хаджибейському лимані масово гине риба

У Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу поділилися результатами лабораторних досліджень.

Для з’ясування причин загибелі риби в Хаджибейському лимані в районі села Паліївка екоінспектори відібрали 2 липня проби води.

За результатами досліджень у них виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій за азотом амонійним у 66 разів.

Фахівці пояснили, що амонійний азот належить до біогенних елементів, що входять до складу організмів і необхідні для їхньої життєдіяльності.

“Речовина міститься в більшості водойм, проте її вміст коливається залежно від сезону і навколишнього оточення, пов’язаного з діяльністю підприємств. Так, навесні її концентрація зменшується, влітку збільшується. Насамперед це відбувається через бактеріальне розкладання органічних речовин. За підвищеного вмісту амонію санітарний стан водойми різко погіршується”, – повідомили екололги.



Також у пробах було виявлено зниження розчинного кисню в 1,3 раза внаслідок високої температури повітря, що призводить до загибелі водних біоресурсів.

Водночас екологи зазначили, що водообмін у лимані за межами села Поліївка порівняно з минулим роком покращився, очищений від насипу ґрунту та каміння, яке перешкоджало вільному водотоку.

За словами фахівців, невисока інтенсивність водообміну не вплине на стан водоймища загалом, проте важливо зберігати та підтримувати природний стан Хаджибейського лиману.

Як повідомлялося раніше, у водоймах Одеської області встановили штучні гнізда для розмноження риб.