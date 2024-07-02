Одеська область: у Хаджибейському лимані масово гине риба: що кажуть екологи

Одеська область: у Хаджибейському лимані масово гине риба: що кажуть екологи

У Хаджибейському лимані під Одесою вкотре виявлено факт масового замору риби. Там почало викидати на берег піленгасу, повідомили у прес-службі Державної екоінспекції Південно-Західного округу.

Масовий мор риби зафіксовано поблизу села Паліївка Одеського району. Попередньо, це може бути пов’язано зі зменшенням рівня розчиненого кисню у воді через спеку. Але остаточно причина загибелі піленгасу стане відомою після відповідних лабораторних досліджень, для чого фахівці екоінспекції відібрали проби води.

У той же час в інспекції зазначають, що це явище виникає щоліта через зменшення розчиненого кисню у воді внаслідок високої температури.

Як повідомлялося раніше, у водоймах Одеської області почали встановлювати штучні гнізда для розмноження риб. Такі пристрої вже з’явилися на Хаджибейському лимані та на озерах в Ізмаїльському та Болградському районах.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk