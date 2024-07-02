Одеська область: у Хаджибейському лимані масово гине риба: що кажуть екологи

Масовий мор риби зафіксовано поблизу села Паліївка Одеського району. Попередньо, це може бути пов’язано зі зменшенням рівня розчиненого кисню у воді через спеку. Але остаточно причина загибелі піленгасу стане відомою після відповідних лабораторних досліджень, для чого фахівці екоінспекції відібрали проби води.

У той же час в інспекції зазначають, що це явище виникає щоліта через зменшення розчиненого кисню у воді внаслідок високої температури.

Як повідомлялося раніше, у водоймах Одеської області почали встановлювати штучні гнізда для розмноження риб. Такі пристрої вже з’явилися на Хаджибейському лимані та на озерах в Ізмаїльському та Болградському районах.