Чому в одеському парку Перемоги гинуть риби і черепахи?

При цьому раніше екологи попереджали, що вода може бути небезпечною через цвітіння водоростей. Що ж кажуть у КП “Сервісний центр”, яке відповідає за обслуговування ставків?

Незвичайний – коричневий колір води в ставках парку Перемоги з початку березня привертає увагу одеситів. Проби води, які періодично беруть у водоймі, не дають підстав турбуватися про благополуччя мешканців ставків: у них трохи підвищені показники тільки за кальцієм і магнієм.

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Однак, останнім часом у соціальних мережах з’явилися фотографії загиблих черепах і риб. Що могло послужити причиною їхньої загибелі?

У КП “Сервісний центр” підтвердили, що якість води не могла призвести до загибелі тварин. З’ясування обставин того, що відбувається, показало, що зі ставків намагаються виловлювати рибу рибалки, хоча це й заборонено. Будучи виявленими, порушники спішно тікають, залишаючи улов. Повернути рибу у водойму після цього вже не можна – виловлена з води, на березі, вона швидко гине.

Щодо черепах, то деякі з них гинуть, наївшись пластику – найчастіше залишків пакетів, у яких відвідувачі парку принесли канапки для себе або підгодівлю для птахів. У КП “Сервісний центр” ще раз нагадали, що підгодовувати мешканців не варто, і вже, звісно, поліетиленові пакети не повинні опинятися в ставках.

Можливо, поліпшити ситуацію допомогло б повне очищення ставків зі спуском води. Але це дуже дорога процедура, і в нинішніх умовах знайти на неї кошти не представляється можливим.

Інші причини загибелі тварин у парку

Випадки загибелі черепах і риб у ставках були й раніше. Так, навесні 2018-го року одесити натрапили на купу сміття з напіврозкладеними останками тварин. Тоді водні мешканці загинули під час осушення нижнього ставка, а комунальники вирішили не морочитися з утилізацією трупиків. Утім, у КП “Сервісний центр” свою причетність до цього заперечували.

Минулого року в ставках було виявлено шість загиблих черепах. На думку директора одеського зоопарку Ігоря Бєлякова, те, що трапилося, може бути результатом природного відбору.

“Під час виходу зі сплячки частина тварин дійсно гине, і тут немає нічого дивного. Якщо ж ми говоримо про масове море, то воно може бути викликане або перепадами температури, або скиданням у водойму якихось агресивних речовин. Говорити про перше явище не доводиться, у цю пору року жодні перепади нашкодити черепахам не можуть, друге явище також малоймовірне, оскільки кількість загиблих черепах незначна”, – зазначив він.