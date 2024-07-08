Экололги установили, почему в Хаджибейском лимане массово гибнет рыба

Экололги установили, почему в Хаджибейском лимане массово гибнет рыба

Массовый мор рыбы, зафиксированный вблизи села Палиевка Одесского района, связан с превышением содержании аммония в воде и уменьшением уровня растворенного кислорода из-за установившейся жары.

В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа поделились результатами лабораторных исследований.

Для выяснения причин гибели рыбы в Хаджибейском лимане в районе села Палиевка экоинспекторы отобрали 2 июля пробы воды.

По результатам исследований в них обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному в 66 раз.

Читайте также: Почему в одесском парке Победы гибнут рыбы и черепахи?

Специалисты объяснили, что аммонийный азот относится к биогенным элементам, входящим в состав организмов и необходимые для их жизнедеятельности.

«Вещество содержится в большинстве водоемов, однако его содержание колеблется в зависимости от сезона и окружающей обстановки, связанной с деятельностью предприятий. Да, весной его концентрация уменьшается, летом увеличивается. В первую очередь это происходит из-за бактериального разложения органических веществ. При повышенном содержании аммония санитарное состояние водоема резко ухудшается», — сообщили экололги.

Также в пробах было обнаружено понижение растворимого кислорода в 1,3 раза вследствие высокой температуры воздуха, что приводит к гибели водных биоресурсов.

В то же время экологи отметили, что водообмен в лимане за пределами села Полиевка по сравнению с прошлым годом улучшился, очищен от насыпи грунта и камней, которые препятствовали свободному водотоку.

Хаджибейский лиман

По словам специалистов, невысокая интенсивность водообмена не повлияет на состояние водоема в целом, однако важно сохранять и поддерживать естественное состояние Хаджибейского лимана.

Как сообщалось ранее, в водоемах Одесской области установили искусственные гнезда для размножения рыб.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua