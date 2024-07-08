Экололги установили, почему в Хаджибейском лимане массово гибнет рыба

В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа поделились результатами лабораторных исследований.

Для выяснения причин гибели рыбы в Хаджибейском лимане в районе села Палиевка экоинспекторы отобрали 2 июля пробы воды.

По результатам исследований в них обнаружено превышение предельно допустимых концентраций по азоту аммонийному в 66 раз.

Специалисты объяснили, что аммонийный азот относится к биогенным элементам, входящим в состав организмов и необходимые для их жизнедеятельности.

«Вещество содержится в большинстве водоемов, однако его содержание колеблется в зависимости от сезона и окружающей обстановки, связанной с деятельностью предприятий. Да, весной его концентрация уменьшается, летом увеличивается. В первую очередь это происходит из-за бактериального разложения органических веществ. При повышенном содержании аммония санитарное состояние водоема резко ухудшается», — сообщили экололги.



Также в пробах было обнаружено понижение растворимого кислорода в 1,3 раза вследствие высокой температуры воздуха, что приводит к гибели водных биоресурсов.

В то же время экологи отметили, что водообмен в лимане за пределами села Полиевка по сравнению с прошлым годом улучшился, очищен от насыпи грунта и камней, которые препятствовали свободному водотоку.

По словам специалистов, невысокая интенсивность водообмена не повлияет на состояние водоема в целом, однако важно сохранять и поддерживать естественное состояние Хаджибейского лимана.

Как сообщалось ранее, в водоемах Одесской области установили искусственные гнезда для размножения рыб.